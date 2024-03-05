В Одессе раздаются взрывы, сообщают о работе ПВО по "Шахедам"

Звуки взрывов в Одессе прогремели около 23:15, после чего были слышны повторные взрывы.

"Одесса. Идет боевая работа Сил обороны", – проинформировал Братчук.

Перед тем в области объявили воздушную тревогу из-за фиксации ударных беспилотников противника, которые тот запускал, в частности, из акватории Черного моря. В командовании Воздушных сил предупредили о нескольких группах "Шахедов", летящих курсом в Одессу.

Кроме того, военные рассказали о движении вражеских дронов в направлении других областей. Так, были зафиксированы летящие в направлении Миргорода "Шахеды", еще две группы дронов в Харьковской области направляются на северо-запад. Кроме того, зафиксировано движение "Шахедов" в Херсонской области в направлении Николаевской области. Еще группа дронов - курсом на Винницкую область. Также несколько новых групп "Шахедов" из Черного моря приближаются к Одессе, говорилось в объявлении ВС в 23:09.

В ОВА призвали жителей Одессы и района находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Новые волны атак и повторный взрыв

В 23.35 в Воздушных силах заявили, что была зафиксирована очередная группа "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.

Позже в Одессе сообщили о повторном взрыве.

Братчук отметил, что в городе продолжается "мощная боевая работа защитников неба".

Где объявлена тревога в Украине

Удары войск РФ по Одессе

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Одессе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. В результате атаки вражеский дрон попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло разрушение 18 квартир. Спасатели два дня работали на месте, разбирая завалы. Всего в результате атаки погибло 20 человек.

В результате вражеской атаки на Одессу, в частности, погибла семья военных с 7-месячной дочерью. Кроме того, под завалами дома в Одессе нашли тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой.

Кроме того, войска РФ 5 марта ночью также атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате удара повреждены санаторий, а также дом и ряд хозпостроек.