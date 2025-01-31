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В Одесі лунають вибухи, атаковано центр міста

Фото: в Одесі лунають вибухи 31 cічня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі лунають вибухи 31 січня. В регіоні оголошена тривога через загровзу балістики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одесі було чутно вибух. Прошу лишатися всім в укриттях до відбою", - розповів він.

Вже через півгодини Кіпер повідомив про повторні вибухи.

"Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів!" - попередив він та попросив залишатись у безпечних місцях.

Атака на історичний центр Одеси

Наразі відомо, що російські війська атакували історичний центр Одеси ракетами.

"Загроза залишається. Прошу всіх бути в укриттях!" - попередив Кіпер.

Повітряна тривога в Україні

В частині регіонів України оголосили тривогу через загрозу баллістики. Наразі "червоними" залишаються Одеська, Кіровоградська, Херсонська і Миколаївська області.

Повітряні сили тричі попереджали про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Також наразі існує ракетна небезпека для Кіровоградської області.

Повітряна тривога в Україні (t.me/alarmukraine)

Атака на Одеську область

У ніч на 31 січня росіяни атакували дронами Чорноморськ Одеської області. У місті зафіксовано пошкодження, серед постраждалих лікар, який проводив операцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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