В Одесі лунають вибухи, атаковано центр міста

В Одесі лунають вибухи 31 січня. В регіоні оголошена тривога через загровзу балістики.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"В Одесі було чутно вибух. Прошу лишатися всім в укриттях до відбою", - розповів він.
Вже через півгодини Кіпер повідомив про повторні вибухи.
"Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів!" - попередив він та попросив залишатись у безпечних місцях.
Наразі відомо, що російські війська атакували історичний центр Одеси ракетами.
"Загроза залишається. Прошу всіх бути в укриттях!" - попередив Кіпер.
В частині регіонів України оголосили тривогу через загрозу баллістики. Наразі "червоними" залишаються Одеська, Кіровоградська, Херсонська і Миколаївська області.
Повітряні сили тричі попереджали про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Також наразі існує ракетна небезпека для Кіровоградської області.
Повітряна тривога в Україні (t.me/alarmukraine)
У ніч на 31 січня росіяни атакували дронами Чорноморськ Одеської області. У місті зафіксовано пошкодження, серед постраждалих лікар, який проводив операцію.
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