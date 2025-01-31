В Одессе раздаются взрывы, атакован центр города

"В Одессе был слышен взрыв. Прошу оставаться всем в укрытиях до отбоя", - рассказал он.

Уже через полчаса Кипер сообщил о повторных взрывах.

"Опять мощные взрывы! Не покидайте укрытий!" - предупредил он и попросил оставаться в безопасных местах.

Атака на исторический центр Одессы

На данный момент известно, что российские войска атаковали исторический центр Одессы ракетами.

"Угроза остается. Прошу всех быть в укрытиях!" - предупредил Кипер.

Воздушная тревога в Украине

В части регионов Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики. Сейчас "красными" остаются Одесская, Кировоградская, Херсонская и Николаевская области.

Воздушные силы трижды предупреждали о скоростной цели в акватории Черного моря в направлении Одессы. Также сейчас существует ракетная опасность для Кировоградской области.



Воздушная тревога в Украине (t.me/alarmukraine)