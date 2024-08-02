В Одесі лунають вибухи, є загроза балістики

2 серпня в Одесі пролунали вибухи. Місцевих жителів попросили залишатися в укриттях через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова.
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.
О 14:30 Труханов повідомив про ще один вибух в Одесі.
"Ще вибух!" - написав він.
В регіоні продовжує лунати тривога, а місцевих просять залишатись в укриттях.
У частині регіонів України, починаючи з 13:52, була оголошена повітряна тривога. До червоного списку потрапили Одеська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.
Як попередили військові, для зазначених областей є загроза балістики.
Вже з 15:12 у вказаних регіонах скасували сигнал тривоги. Наразі попередження про загрозу діє лише для Донецької області.
Нагадаємо, раніше 2 серпня повітряна тривога оголошувалась по всій Україні. Фіксувався зліт МіГ-31К.
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