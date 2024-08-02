В Одесі лунають вибухи, є загроза балістики

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.

О 14:30 Труханов повідомив про ще один вибух в Одесі.

"Ще вибух!" - написав він.

В регіоні продовжує лунати тривога, а місцевих просять залишатись в укриттях.

Повітряна тривога

У частині регіонів України, починаючи з 13:52, була оголошена повітряна тривога. До червоного списку потрапили Одеська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.

Як попередили військові, для зазначених областей є загроза балістики.

Відбій тривоги

Вже з 15:12 у вказаних регіонах скасували сигнал тривоги. Наразі попередження про загрозу діє лише для Донецької області.