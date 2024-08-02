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В Одессе раздаются взрывы, есть угроза баллистики

Фото: в Одессе гремят взрывы 2 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

2 августа в Одессе прогремели взрывы. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях из-зв угрозы балллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал он.

В 14:30 Труханов сообщил о еще одном взрыве в Одессе.

"Еще взрыв!" - написал он.

В регионе продолжает тревожиться, а местных просят оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога

В части регионов Украины, начиная с 13:52 была объявлена воздушная тревога. В красный список попали - Одесская, Херсонская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

Как предупредили военные, для указанных областей есть угроза баллистики.

Напомним, ранее 2 августа воздушная тревога объявлялась по всей Украине. Фиксировался взлет МиГ-31К.

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