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Україну охопила масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

Київ, П'ятниця 02 серпня 2024 10:56
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні у п'ятницю, 2 серпня. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 10:46. Після цього "почервоніли" східні, центральні, північні, південні, а згодом і західні області.

Повітряні сили повідомили, що був зафіксований зліт російського літака МіГ-31К. У зв'язку з цим по всій Україні оголосили ракетну небезпеку.

Карта повітряних тривог станом на 10:50

Україну охопила масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

Чим небезпечний зліт МіГ-31К

Винищувач-перехоплювач МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цей тип ракет є складною ціллю для української протиповітряної оборони.

До весни 2023 року Україна не мала можливостей для знищення "Кинджалів". Це стало можливим після передачі партнерами ЗРК Patriot.

Нагадаємо, нещодавно сили ППО України встановили новий рекорд за збитими дронами-камікадзе. У ніч на 31 липня Росія випустила по Україні 89 "Шахедів". Українські захисники знищили всі ворожі безпілотники.

Детальніше про наслідки останньої масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.

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