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У Одесі горів храм: рятувальники показали роботу з ліквідації пожежі (фото, відео)

Фото: пожежа в храмі Одеси 27 серпня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

В Одесі горів купол чоловічого монастиря по вулиці Небесної сотні. Рятувальники ліквідували пожежу в храмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, сьогодні зранку в місті Одесі, по вулиці Небесної сотні, виникло загорання куполу храму чоловічого монастиря. Зазначається, що складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту.

"Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв.м. та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у ДСНС, загиблих та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає. Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки. 

Нагадаємо, що ввечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіівська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть, що це збіг.

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ОдесаДСНСПожежа