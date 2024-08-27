В Одессе горел храм: спасатели показали работу по ликвидации пожара (фото, видео)

Как сообщают спасатели, сегодня утром в городе Одессе, по улице Небесной сотни, возникло возгорание купола храма мужского монастыря. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта.

"Пожарные установили автоколенчатый подъемник, с которого удалось быстро ликвидировать пожар на площади 20 кв.м. и предотвратить распространение огня на все здание", - говорится в сообщении.

Как информируют в ГСЧС, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Вероятная причина пожара - попадание молнии.