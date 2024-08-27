У Одесі горів храм: рятувальники показали роботу з ліквідації пожежі (фото, відео)
В Одесі горів купол чоловічого монастиря по вулиці Небесної сотні. Рятувальники ліквідували пожежу в храмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як повідомляють рятувальники, сьогодні зранку в місті Одесі, по вулиці Небесної сотні, виникло загорання куполу храму чоловічого монастиря. Зазначається, що складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту.
"Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв.м. та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю", - йдеться в повідомленні.
Як інформують у ДСНС, загиблих та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає. Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки.
Нагадаємо, що ввечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіівська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальники кажуть, що це збіг.
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