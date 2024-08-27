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В Одессе горел храм: спасатели показали работу по ликвидации пожара (фото, видео)

Одесса, Вторник 27 августа 2024 11:52
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В Одессе горел храм: спасатели показали работу по ликвидации пожара (фото, видео) Фото: пожар в храме Одессы 27 августа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

В Одессе горел купол мужского монастыря по улице Небесной сотни. Спасатели ликвидировали пожар в храме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщают спасатели, сегодня утром в городе Одессе, по улице Небесной сотни, возникло возгорание купола храма мужского монастыря. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта.

"Пожарные установили автоколенчатый подъемник, с которого удалось быстро ликвидировать пожар на площади 20 кв.м. и предотвратить распространение огня на все здание", - говорится в сообщении.

Как информируют в ГСЧС, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Вероятная причина пожара - попадание молнии.

Напомним, что вечером 14 августа, в момент ракетного удара в Одессе, на улице Софьевская возник пожар в трехэтажном жилом доме. Спасатели говорят, что это совпадение.

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Одесса ГСЧС Пожар
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