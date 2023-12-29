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В Одесі є влучання в ще один будинок. Кількість жертв через атаку РФ зросла до 3

Фото: в Одесі є влучання в ще один будинок, вже троє загиблих (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня - триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини", - розповів він.

Наразі, за даними Кіпера, кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох

"Пошукові операції продовжуються. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини", - додав голова ОВА.

 

Пошкодження ліцею

Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей.

"На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених", - констатував Кіпер.

 

Обстріл Одеси

Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Крім того, вночі 29 грудня окупанти вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучення в об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Загалом РФ випустила 22 "шахеди", 18 з яких були збиті.

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Одеса