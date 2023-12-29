В Одессе есть попадание в еще один дом. Число жертв из-за атаки РФ возросло до 3

"В результате атаки по Одессе есть также попадание в трехэтажный дом. Спасатели только что достали из-под завалов тело человека", - рассказал он.

По данным Кипера, количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех.

"Поисковые операции продолжаются. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека", - добавил глава ОВА.

Повреждение лицея

Также в городе в результате обстрела поврежден лицей.

"К счастью детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых", - констатировал Кипер.

Обстрел Одессы

Одесса 29 декабря снова оказалась под ракетным ударом российских войск. Первоначально сообщалось о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Кроме того, ночью 29 декабря оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадания в объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В общей сложности РФ выпустила 22 "шахеда", 18 из которых были сбиты.