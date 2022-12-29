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В Одесі є "приліт": у місті зникло світло, - ЗМІ

Фото: в Одесі є "приліт", почалися перебої зі світлом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одеському районі після вибухів піднімається клуб чорного диму. За попередніми даними, у місті зникли світло та вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Оновлено 9:48.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, на Одещині уламки ракети впали на житловий будинок у селі Степове.

"Дим в Одеському районі. Зник світло та вода", - повідомляють кореспонденти видання.

Також інформацію про "приліт" підтверджує Telegram-канал "Думська".

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікується запуск 100 ракет у кілька хвиль.

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ОдесаВибухракетный удар