В Одессе есть "прилет": в городе пропал свет, - СМИ

Фото: в Одессе есть "прилет", начались перебои со светом (Getty Images)

В Одесском районе после взрывов поднимается клуб черного дыма. По предварительным данным, в городе пропали свет и вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".