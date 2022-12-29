В Одессе есть "прилет": в городе пропал свет, - СМИ
В Одесском районе после взрывов поднимается клуб черного дыма. По предварительным данным, в городе пропали свет и вода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
Обновлено 9:48.
По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Одесской области обломки ракеты упали на жилой дом в селе Степовое.
"Дым в Одесском районе. Исчез свет и вода", - сообщают корреспонденты издания.
Также информацию о "прилете" подтверждает Telegram-канал "Думская".
Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.
По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.
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