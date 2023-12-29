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В Одесі двоє загиблих та багато поранених внаслідок ракетної атаки (фото)

Фото: в Одесі двоє загиблих внаслідок ракетної атаки (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Одеса сьогодні зранку знову опинилася під ударом ворога. Внаслідок ракетної атаки двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Окупанти влучили у житлові будинки, там спалахнули пожежі. Відомо, що двоє одеситів загинули, ще 15 осіб отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей віком 6 та 8 років.

"Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані", - повідомив Кіпер.

 

Фото: в Одесі влучання у багатоповерхівки (t.me/odeskaODA)

Нагадаємо, ввечері 28 грудня в Одесі також було влучання у багатоповерхівку. Відомо, що на будинок впали уламки збитих дронів-камікадзе.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. "Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області. Є жертви та багато постраждалих.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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