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В Одесі дрон влучив у дах багатоповерхівки: є постраждалі, серед них дитина

13:40 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Одесі дрон влучив у дах багатоповерхівки (t.me/odeskaODA)

Вдень 18 жовтня російський дрон влучив у дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Серед постраждалих - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог вкотре атакував цивільну Одещину. Внаслідок удару пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі", - повідомив Кіпер.

На місці влучання виникла пожежа.

Наразі відомо про двох постраждалих, серед них дитина до 14 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області вранці 18 жовтня ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на об'єкти енергетики.

24,1 тисячі родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах наразі залишаються без світла.

Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.

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ОдесаВійна в УкраїніАтака дронів