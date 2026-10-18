В Одесі дрон влучив у дах багатоповерхівки: є постраждалі, серед них дитина

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області вранці 18 жовтня ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на об'єкти енергетики.

24,1 тисячі родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах наразі залишаються без світла.

Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.