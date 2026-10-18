Ілюстративне фото: на Одещині аварійні відключення світла через атаку РФ на енергообʼєкти (колаж РБК-Україна)

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В Одеській області вранці 18 жовтня знову ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на об'єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили у ДТЕК, 24,1 тисячі родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах наразі залишаються без світла. Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки.