На Одещині аварійні відключення світла через атаку РФ на енергообʼєкти
В Одеській області вранці 18 жовтня знову ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на об'єкти енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як повідомили у ДТЕК, 24,1 тисячі родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах наразі залишаються без світла.
Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.
Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки.
Відключення світла в Україні через атаки РФ
Нагадаємо, внаслідок російської повітряної атаки 18 жовтня на Вінниччині зруйновано об'єкти критичної інфраструктури.
В області аварійно відключили світло, і найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною.
Сьогодні вранці російські дрони влучили в об’єкти енергетики у Тернопільській області. Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання.
Також 18 жовтня в Київській області запровадили екстрені відключення світла, через які графіки знеструмлень тимчасово не діють.