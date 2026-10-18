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На Одещині аварійні відключення світла через атаку РФ на енергообʼєкти

11:52 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
На Одещині аварійні відключення світла через атаку РФ на енергообʼєкти Ілюстративне фото: на Одещині аварійні відключення світла через атаку РФ на енергообʼєкти (колаж РБК-Україна)
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В Одеській області вранці 18 жовтня знову ввели аварійні відключення світла через атаку Росії на об'єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили у ДТЕК, 24,1 тисячі родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах наразі залишаються без світла.

Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.

Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки.

Відключення світла в Україні через атаки РФ

Нагадаємо, внаслідок російської повітряної атаки 18 жовтня на Вінниччині зруйновано об'єкти критичної інфраструктури.

В області аварійно відключили світло, і найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною.

Сьогодні вранці російські дрони влучили в об’єкти енергетики у Тернопільській області. Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання.

Також 18 жовтня в Київській області запровадили екстрені відключення світла, через які графіки знеструмлень тимчасово не діють.

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