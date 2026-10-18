В Одессе дрон попал в крышу многоэтажки: есть пострадавшие, среди них ребенок

Днем 18 октября российский дрон попал в крышу многоэтажного жилого дома в Одессе. Среди пострадавших - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг в очередной раз атаковал гражданскую Одессскую область. В результате удара повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе", - сообщил Кипер.
На месте попадания возник пожар.
Пока известно о двух пострадавших, среди них ребенок до 14 лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области утром 18 октября ввели аварийные отключения света из-за атаки России на объекты энергетики.
24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света.
Разрушения масштабные. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.