В Одессе дрон попал в крышу многоэтажки: есть пострадавшие, среди них ребенок

"Враг в очередной раз атаковал гражданскую Одессскую область. В результате удара повреждена крыша многоэтажного жилого дома в Одессе", - сообщил Кипер.

На месте попадания возник пожар.

Пока известно о двух пострадавших, среди них ребенок до 14 лет.