В Одесі діють мережеві обмеження, деякі прифронтові райони знеструмлені, - "Укренерго"

Згідно з оцінкою "Укренерго", сьогодні споживання на рівні звичайного робочого дня, а дефіцит потужності - не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії - знижується.

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи" , - пише пресслужба.

Ліміти споживання до областей сьогодні не доводились, однак у разі зміни ситуації - можливе застосування відключень.

"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень", - додає пресслужба.