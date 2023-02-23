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В Одессе действуют сетевые ограничения, некоторые прифронтовые районы обесточены, - "Укрэнерго"

Фото: в Одессе действуют сетевые ограничения, некоторые прифронтовые районы обесточены (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе продолжают действовать ограничения сети. Некоторые из прифронтовых районов ряда областей без света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Согласно оценке "Укрэнерго", сегодня потребление на уровне обычного рабочего дня, а дефицит мощности - не прогнозируется. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии – снижается.

"Из-за повреждения сетей операторов системы распределения, вызванные вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы", - пишет пресс-служба.

Лимиты потребления в области сегодня не доводились, однако в случае изменения ситуации - возможно применение отключений.

"В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования, которое осталось в работе, применяются графики почасовых отключений", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области недавно ввели аварийные отключения электроэнергии из-за ухудшения погоды.

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ОдессаУкрэнерго