В Одессе демонтируют памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому: горсовет показал список

В Одессе планируется снести 19 архитектурных памятников в ближайшее время. Среди них есть содержащие русскую символику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский горсовет.

Соответствующий список опубликован на сайте горсовета. Согласно документам, заказчиками демонтажа было назначено Управление капитального строительства Одесского горсовета. Контролировать снос должен первый заместитель городского головы Александр Филатов. Отмечается, что снос планируется в соответствии с Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" и распоряжении председателя Одесской ОВА "О демонтаже (извлечении) из публичного пространства памятников, памятных знаков, их отдельных элементов, содержащих символику российской имперской политики в Одесской области". План демонтажа будет рассмотрен 26 сентября 2024 года. Таким образом, снести планируют: памятники русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре, а также на улице Пушкинской, 13,

стену Чекистов,

памятник русскому писателю Максиму Горькому,

памятник Виктору Глушко, советскому ученому в области космонавтики,

макеты ордена Владимира Ленина,

братская могила красногвардейцев, погибших в борьбе за установление Советской власти в Одессе в январе 1918 года, а также во время гражданской войны,

памятник русскому писателю Исаку Бабелю,

памятник Зое Космодемьянской, советской партизанцы

памятник советскому командиру Александру Маринеску,

памятник Родиону Малиновскому, советскому маршалу,

памятник комсомольцам Одесской области,

памятник советскому политику Макару Посмитному,

памятник Александру II, памятную колонну в честь закладки парка,

памятник советскому генералу Ивану Черняховскому,

памятник российскому ученому, биологу, селекционеру Ивану Мичурину,

памятник советскому летчику Валерию Чкалову,

памятник российскому певцу Владимиру Высоцкому,

памятник русскому писателю Сергею Нилусу.