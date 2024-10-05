В Одесі чути вибухи: військові попереджали про "Шахеди" в бік міста

Пізно ввечері, 5 жовтня, в Одесі чутно звуки вибухів. За інформацією військових, на місто летіли "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.
"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він о 23:11.
Перед цим, о 22:40, військові попереджали, що з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одеської області летить БпЛА.
Пізніше о 23:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотник в напрямку Одеси рухаються з північно-західного напрямку.
"Ще ударні БпЛА в напрямку Одеси", - написав Труханов.
"Одеса - перебувайте в укриттях. В напрямку міста декілька ударних БпЛА", - попередили одеситів у Повітряних силах ЗСУ.
Хвилиною раніше Труханов написав, що в місті повторні вибухи.
Мер Одеси написав, що в місті лунають потужні вибухи. Він закликав людей не залишати укриття.
Станом на 23:17 повітряну тривогу оголошено майже по всій території України. Її причиною є безпілотники росіян, які перебувають у повітряному просторі нашої країни.
Нагадаємо, що ввечері 5 жовтня вибухи також лунали у Києві. Сили ППО збивали ворожі повітряні цілі.
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