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В Одессе слышны взрывы: военные предупреждали о "Шахедах" в сторону города

Фото: люди в укрытии в Одессе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 5 октября, в Одессе слышны звуки взрывов. По информации военных, на город летели "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал он в 23:11.

Перед этим в 22:40 военные предупреждали, что из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области летит БпЛА.

Позже в 23:02 Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотник в направлении Одессы двигается с северо-западного направления.

Обновлено в 23:25

"Еще ударные БпЛА в направлении Одессы", - написал Труханов.

Обновлено в 23:35

"Одесса - находитесь в укрытиях. В направлении города несколько ударных БпЛА", - предупредили одесситов в Воздушных силах ВСУ.

Минутой ранее Труханов написал, что в городе повторные взрывы.

Обновлено в 23:49

Мэр Одессы написал, что в городе раздаются мощные взрывы. Он призвал людей не покидать укрытия.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:17 воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины. Ее причиной являются беспилотники россиян, которые находятся в воздушном пространстве нашей страны.

Напомним, что вечером 5 октября взрывы также раздавались в Киеве. Силы ПВО сбивали вражеские воздушные цели.

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