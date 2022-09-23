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В Одесі чути вибухи та постріли

Фото: В Одесі чути вибухи та постріли (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 23 вересня, в Одесі чути вибухи та звуки пострілів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За попередньою інформацією, в області працює ППО.

Місцеві пабліки повідомляють, що у небі над Одесою літають іранські безпілотники і один із них нібито збили.

"Схоже, ворог застосував у Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва", - повідомляє "Думська".

Наразі офіційної інформації немає.

Оновлено (15:08)

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук попросив мешканців дочекатися офіційної інформації.

"Одещина. Коли працює наше ППО, то звідкіля вражина - все одно. Дочекайтеся, товариство, офіційної інформації", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, раніше в Одесі біля пірса перехожі виявили вибухонебезпечні предмети.

Крім того, 19 вересня в Одесі автокран врізався у маршрутку. Внаслідок події постраждали шестеро людей, у тому числі дитина.

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