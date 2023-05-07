В Одессе слышали взрывы
В Одессе прозвучали звук взрывов вечером в воскресенье, 7 мая, на фоне объявленной в области воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
В городе слышали несколько взрывов поздно вечером. Отметим, что они могли быть результатом работы ПВО.
Позже появилась информация о возникновении пожара после взрыва в регионе.
"В Одесской области пожар после взрыва", - говорится в публикации.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призывал жителей города и области сохранять информационную тишину и не вести съемку работы систем ПВО.
"Повторные взрывы в Одесской области! В Одесской области снова раздался взрыв. Предварительно работает ПВО, в Одесской области! Ракета в направлении Залива (Одесская область)!" - говорилось в сообщении на Telegram-канале "Карта воздушных тревог" около 23:25.
Перед этим в области прозвучал сигнал о воздушной опасности. Кроме того, воздушная тревога была объявлена во многих регионах Украины.
Отметим, что около 23:40 в Одесской области уже отменили воздушную тревогу.
Добавим, что одесситов также призывали не игнорировать воздушную тревогу, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram писал о "2 волнах", предположительно, вражеских "Шахедов".
Напомним, ранее спикер ОК "Юг" Владислав Назаров заявил, что 7 мая угроза вражеских ракетных ударов "чрезвычайно высокая". Украинские военные проинформировали, что во вражеской корабельной группировке в Черном море находятся 17 кораблей, из которых 4 надводных ракетоносителя, а в общем к применению готовы 32 ракеты "Калибр".
Добавим, что накануне жителей Никопольского района предупредили об угрозе вражеских обстрелов.
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