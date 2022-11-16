В Одесі чули вибух: що відомо

В Одесі вранці 16 листопада під час повітряної тривоги було чути звук вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
За інформацією місцевих Telegram-каналів, попередньо могла спрацювати система протиповітряної оборони. Однак на даний момент офіційної інформації немає.
Нагадаємо, російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет кількома українськими містами. Зокрема, ворожу ракету та вісім дронів-камікадзе вдалося збити над Одеською областю.
В Офісі президента заявили, що ракетна атака – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.
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