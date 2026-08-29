ua en ru
Сб, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Одессе мужчина убил родителей и ранил брата, а затем застрелился сам: фото

23:54 29.08.2026 Сб
2 мин
Стрелок забаррикадировался в квартире, когда прибыли копы.
aimg Юлия Маловичко
В Одессе мужчина убил родителей и ранил брата, а затем застрелился сам: фото Фото: на месте работал КОРД (Нацполиция Одессы)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Одессе мужчина застрелил своих родителей, ранил брата и забаррикадировался в квартире, а по приезде полиции застрелился и сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одессы.

ЧП произошло в Киевском районе города в субботу, 29 августа.

"50-летний мужчина применил охотничье ружье и убил своих родителей и травмировал брата в одном из многоквартирных домов в Киевском районе города. Пострадавший госпитализирован", - сообщили правоохранители.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, криминалисты, оперативники.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье Уголовного кодеса об умышленном убийстве двух и более человек.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, ведется следствие.

В Нацполиции также показали несколько фото - на одном из них спецназовцы стоят возле открытой квартиры стрелка, а еще на одном видно простреленное стекло в окне.

Фото: полиция показала фото с места ЧП (Нацполиция Одессы)

Другие инциденты со стрельбой

Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина выстрелил в соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, поджег ее и взял огнестрельное оружие.

Еще мы писали о стрельбе в Киеве, во время которой погибли двое мужчин-иностранцев. Ссора возникла на основании неподеленных денег, которые были украдены у украинцев из их квартир во время отключения света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Стрелков
Новости
В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам
В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне