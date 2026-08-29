В Одессе мужчина убил родителей и ранил брата, а затем застрелился сам: фото

В Одессе мужчина застрелил своих родителей, ранил брата и забаррикадировался в квартире, а по приезде полиции застрелился и сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одессы.

ЧП произошло в Киевском районе города в субботу, 29 августа.

"50-летний мужчина применил охотничье ружье и убил своих родителей и травмировал брата в одном из многоквартирных домов в Киевском районе города. Пострадавший госпитализирован", - сообщили правоохранители.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, криминалисты, оперативники.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье Уголовного кодеса об умышленном убийстве двух и более человек.



Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, ведется следствие.

В Нацполиции также показали несколько фото - на одном из них спецназовцы стоят возле открытой квартиры стрелка, а еще на одном видно простреленное стекло в окне.