В Одессе мужчина убил родителей и ранил брата, а затем застрелился сам: фото
В Одессе мужчина застрелил своих родителей, ранил брата и забаррикадировался в квартире, а по приезде полиции застрелился и сам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одессы.
ЧП произошло в Киевском районе города в субботу, 29 августа.
"50-летний мужчина применил охотничье ружье и убил своих родителей и травмировал брата в одном из многоквартирных домов в Киевском районе города. Пострадавший госпитализирован", - сообщили правоохранители.
В настоящее время на месте ЧП работают следователи, криминалисты, оперативники.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье Уголовного кодеса об умышленном убийстве двух и более человек.
Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, ведется следствие.
В Нацполиции также показали несколько фото - на одном из них спецназовцы стоят возле открытой квартиры стрелка, а еще на одном видно простреленное стекло в окне.
Другие инциденты со стрельбой
Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина выстрелил в соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, поджег ее и взял огнестрельное оружие.
Еще мы писали о стрельбе в Киеве, во время которой погибли двое мужчин-иностранцев. Ссора возникла на основании неподеленных денег, которые были украдены у украинцев из их квартир во время отключения света.