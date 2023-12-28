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В Одесі чоловік узяв у заручники жінку з дитиною. Поліція знешкодила зловмисника

Архівне фото: Поліція знешкодила чоловіка, який взяв у заручники жінку з дитиною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Чоловік в Одесі захопив у заручники жінку і дитину в багатоповерховому будинку. Поліцейським довелося проводити спецоперацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".

Зазначається, що подія трапилася у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип. Чоловік, імовірно в наркотичному сп'янінні, захопив жінку з 13-річною дитиною. Мешканців під'їзду довелося евакуювати.

"За деякими даними, нападник - військовий, і він був озброєний", - йдеться в матеріалі.

Фото: Ситуація біля будинку (dumskaya.net)

Видання пише, що на місці подій залишаються рятувальники, бійці поліцейського спецпризначенця, які звільнили заручників, представники військової служби правопорядку (що побічно підтверджує участь в інциденті військового), а також багато поліції і медики.

Крім того, розкладені ноші, однак, за твердженням лікарів, це лише застереження, медична допомога нікому не потрібна.

Спецоперація поліції

"Думська" пише, що Спецоперація зі звільнення двох заручників успішно пройшла в Одесі.

"Поліцейський спецпризначенець знешкодив бешкетника", - пише видання. 

Годину тому нападника вивели з будівлі. Його посадили в карету швидкої допомоги і відвезли.

Гучні злочини в Україні

Сьогодні повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали банду юнаків. Неповнолітні готували серію злочинів на території столиці після перегляду популярного російського серіалу.

Учора невідомий чоловік влаштував стрілянину на трасі Н-31 у Дніпрі. У результаті загинула одна людина.

Також раніше в Дніпрі затримали сімох підлітків віком від 14 до 19 років, яких підозрюють у жорстокому вбивстві бездомної жінки. Їх перевіряють на причетність до замаху на вбивство іншого чоловіка.

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