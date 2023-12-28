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В Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком. Полиция обезвредила злоумышленника

Архивное фото: Полиция обезвредила мужчину, который взял в заложники женщину с ребенком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мужчина в Одессе захватил в заложники женщину и ребенка в многоэтажном доме. Полицейским пришлось проводить спецоперацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Отмечается, что происшествие случилось в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип. Мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, захватил женщину с 13-летним ребенком. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.

"По некоторым данным, нападавший - военный, и он был вооружен", - говорится в материале.

Фото: Ситуация у дома (dumskaya.net)

Издание пишет, что на месте событий остаются спасатели, бойцы полицейского спецназа, которые освободили заложников, представители военной службы правопорядка (что косвенно подтверждает участие в инциденте военного), а также много полиции и медики.

Кроме того, разложены носилки, однако, по утверждению врачей, это лишь предостережение, медицинская помощь никому не нужна.

Спецоперация полиции

"Думская" пишет, что спецоперация по освобождению двух заложников успешно прошла в Одессе.

"Полицейский спецназовец обезвредил дебошира", - пишет издание. 

Час назад нападавшего вывели из здания. Его посадили в карету скорой помощи и увезли.

Громкие преступления в Украине

Сегодня сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали банду юношей. Несовершеннолетние готовили серию преступлений на территории столицы после просмотра популярного российского сериала.

Вчера неизвестный мужчина устроил стрельбу на трассе Н-31 в Днепре. В результате погиб один человек.

Также ранее в Днепре задержали семерых подростков в возрасте от 14 до 19 лет, которых подозревают в жестоком убийстве бездомной женщины. Их проверяют на причастность к покушению на убийство другого мужчины.

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