В Києві правоохоронці затримали банду юнаків. Неповнолітні готували серію злочинів на території столиці після перегляду популярного російського серіалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Що сталось

На початку грудня поточного року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили, а також пограбували його 16-річного сина.

Під час проведення розшукових заходів було встановлено причетних до скоєння злочину осіб.

"Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч", - розповів начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

Юнаки пограбували 16-річного хлопця, відібрали телефон й здали гаджет у ломбард. "Виручені" кошти розділили між собою.

Фото: в Києві затримали юнаків, які готували злочини після перегляду популярного серіалу РФ (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", - додам Трембіцький.

Що загрожує

Двом юнакам 2006 та 2007 років народження повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

Їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

"Слово пацана"

Ймовірно, натхненням для юнаків став російський кримінальний серіал 2023 року про молодіжні банди Казані кінця 1980-х років, який викликав гучного розголосу в Росії. На жаль, свою популярність він знайшов й серед українських дітей.

Тим часом психіатр "поставила діагноз" українцям, які дивляться вищезгаданий серіал.