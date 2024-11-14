В Одесі через російську атаку припинила роботу одна з котелень

"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання", - повідомив Труханов.

За його словами, у зв'язку з цим вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

Мер також зазначив, що у місті продовжує працювати ППО, існує небезпека ворожих ударів.