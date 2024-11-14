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В Одесі через російську атаку припинила роботу одна з котелень

Фото: в Одесі через російську атаку припинила роботу одна з котелень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі внаслідок атаки росіян пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Робота однієї з котелень міста тимчасово зупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання", - повідомив Труханов.

За його словами, у зв'язку з цим вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

Мер також зазначив, що у місті продовжує працювати ППО, існує небезпека ворожих ударів.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, в Одесі надвечір 14 листопада пролунали вибухи. Військові попередили про швидкісну ціль.

Мер Одеси заявив, що у місті працює протиповітряна оборона. Він закликав жителів не лишати укриттів.

"Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!Чорноморськ/Одеса - в укриття!", - повідомили Повітряні сили.

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