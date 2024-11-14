В Одессе из-за российской атаки прекратила работу одна из котельных

"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения", - сообщил Труханов.

По его словам, в связи с этим вынуждена прекращена работа одной из котельных города.

Мэр также отметил, что в городе продолжает работать ПВО, существует опасность вражеских ударов.