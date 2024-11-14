В Одессе из-за российской атаки прекратила работу одна из котельных

В Одессе в результате атаки россиян поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Работа одной из котельных города временно остановлена.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.
"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения", - сообщил Труханов.
По его словам, в связи с этим вынуждена прекращена работа одной из котельных города.
Мэр также отметил, что в городе продолжает работать ПВО, существует опасность вражеских ударов.
Напомним, в Одессе вечером 14 ноября раздались взрывы. Военные предупредили о скоростной цели.
Мэр Одессы заявил, что в городе работает противовоздушная оборона. Он призвал жителей не оставлять укрытий.
"Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области! Черноморск/Одесса - в укрытие!", - сообщили Воздушные силы.
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