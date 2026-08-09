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В Одесі через нічний обстріл РФ зруйновані будинки та є постраждалі (фото)

07:52 09.08.2026 Нд
2 хв
Що відомо про наслідки атаки РФ на Одесу?
aimg Едуард Ткач
Фото: всі служби працюють на місцях (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)

Росіяни в ніч на 9 серпня здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Зауважимо, що комбінована атака на місто почалася приблизно з 03:30 і тривала близько годину, якщо не більше. В цей момент окрім дронів, на місто неодноразово летіли балістичні ракети.

Станом на ранок відомо, що у місті вже щонайменше 6 постраждалих та є руйнування.

"На цю хвилину відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Їм надається вся необхідна допомога. Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста. Також згоріли автівки", - йдеться у повідомленні.

Наразі усі оперативні та комунальні служби на місцях.

Оновлено о 08:00

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив атаку на регіон та заявив, що кількість постраждалих в Одесі зросла до 8. Стан сімох оцінюється як середньої тяжкості. Більшість людей - отримали осколкові поранення.

"Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільший руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців", - додав Кіпер.

Обстрелы Одесской области

Напомним, что 5 августа Одесская область тоже подверглась атаке РФ. Тогда в результате обстрела были повреждены 7 жилых домов и автомобили.

Кроме того, 3 августа в регионе была атакована транспортная инфраструктура. После ударов на одном из объектов возник пожар.

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ОдесаВійна в Україні