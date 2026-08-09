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В Одессе из-за ночного обстрела РФ разрушены дома и есть пострадавшие (фото)

07:52 09.08.2026 Вс
2 мин
Что известно о последствиях атаки РФ на Одессу?
aimg Эдуард Ткач
Фото: все службы работают на местах (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)

Россияне в ночь на 9 августа нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы разрушения и пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Заметим, что комбинированная атака на город началась примерно с 03:30 и длилась около часа, если не больше. В этот момент кроме дронов на город неоднократно летели баллистические ракеты.

По утрам известно, что в городе уже по меньшей мере 6 пострадавших и есть разрушения.

"На эту минуту известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Им оказывается вся необходимая помощь. Есть разрушение жилых домов в нескольких районах города. Также сгорели автомобили", - говорится в сообщении.

Все оперативные и коммунальные службы на местах.

Обновлено в 08:00

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер подтвердил нападение на регион и заявил, что число пострадавших в Одессе возросло до 8. Состояние семерых оценивается как средней тяжести. Большинство людей получили осколочные ранения.

"Враг применил несколько десятков ракет и дронов: повреждены объекты инфраструктуры и жилая застройка. Наибольшие разрушения понесла Одесса. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей", - добавил Кипер.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що 5 серпня Одеська область також зазнала атаки з боку РФ. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено 7 житлових будинків та автомобілі.

Крім того, 3 серпня в регіоні було атаковано транспортну інфраструктуру. Після ударів на одному з об’єктів виникла пожежа.

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