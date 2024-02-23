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В Одесі через атаку "Шахедів" сталася пожежа і є постраждалі

Фото: в Одесі через атаку "Шахедів" сталася пожежа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в результаті ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Крім того, відомо про постраждалих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

"Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Є інформація про постраждалих людей", - розповів чиновник.

Очільник адміністрації додав, що нині данні та кількість уточнюються.

"На місці працюють всі відповідні служби", - поінформував голова ОВА.

Повітряні удари по Одесі

Раніше ввечері 22 лютого в центральних та південних областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Також в Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію ударних беспілотників росіян типу "Шахед", зокрема небезпека була оголошена також для Одеської області.

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ОдесаПожежаАтака дронів