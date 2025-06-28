В Одесі через атаку РФ загинула сімейна пара та є постраждалі: серед них діти

"Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру. Мої щирі співчуття родині та близьким загиблих", - написав Труханов о 03:18.

Також він додав, що робота над ліквідацією наслідків атаки триває, і вранці на місці розпочне свою роботу оперативний штаб районної адміністрації.

Через кілька хвилин Кіпер підтвердив інформацію про загибель подружжя. Водночас він поінформував, що зараз у медичних закладах перебуває двоє постраждалих дітей.

"7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав Кіпер.

Наступним повідомленням він додав, що окрім двох дітей, в Одесі постраждали четверо дорослих.

"Відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Інформація від ДСНС

Станом на 03:40 у ДСНС України опублікували перші дані щодо наслідків атаки.

"Сьогодні вночі росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram)

Також там уточнили, що було врятовано 5 осіб, серед них - маленька дитина. За попередніми даними, відомо про двох загиблих і мінімум 4 постраждалих.

Однак зазначимо, що виходячи з інформації Кіпера, в Одесі вже 6 постаралих.