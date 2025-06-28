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В Одессе из-за атаки РФ погибла семейная пара и есть пострадавшие: среди них дети

Фото: спасатели спасают людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу дронами. В результате атаки погибли супруги и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Только что спасатели нашли тела семейной пары, которая погибла в результате попадания вражеского дрона в квартиру. Мои искренние соболезнования семье и близким погибших", - написал Труханов в 03:18.

Также он добавил, что работа над ликвидацией последствий атаки продолжается, и утром на месте начнет свою работу оперативный штаб районной администрации.

Через несколько минут Кипер подтвердил информацию о гибели супругов. В то же время он проинформировал, что сейчас в медицинских учреждениях находятся двое пострадавших детей.

"7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - написал Кипер.

Следующим сообщением он добавил, что кроме двух детей, в Одессе пострадали четверо взрослых.

"Известно о четырех пострадавших взрослых. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении главы ОГА.

Информация от ГСЧС

По состоянию на 03:40 в ГСЧС Украины опубликовали первые данные о последствиях атаки.

"Сегодня ночью россия ударила по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах", - говорится в сообщении.

 Фото: последствия атаки РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram)

Также там уточнили, что были спасены 5 человек, среди них - маленький ребенок. По предварительным данным, известно о двух погибших и минимум 4 пострадавших.

Однако отметим, что исходя из информации Кипера, в Одессе уже 6 постаравших.

Обстрел Одессы

Напомним, поздно вечером, 27 июня, местные власти призвали одесситов и жителей района быть в укрытиях. Параллельно в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Одессу летят группы дронов.

После этого местные жители слышали много звуков взрывов, и вскоре стало известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены дома и автомобили.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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