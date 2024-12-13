В Одесі було чути вибухи: що відомо

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 грудня Росія запустила 283 повітряні цілі, а саме 94 ракети і 193 БпЛА. Станом на 11:30 сили ППО збили сумарно кілька типів ракет у кількості 81 одиниці, а також 80 БпЛА. Крім того, 105 Дронів через активну протидію Сил оборони локально було втрачено, 5 повернулися до Росії та ще 1 - до Білорусі.

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