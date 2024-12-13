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В Одессе были слышны взрывы: что известно

Фото: в регионе был зафиксирован разведывательный дрон россиян (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 13 декабря, в Одессе были слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивали вражеский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова и канал "Воздушных сил ВСУ".

Военные по состоянию на 22:57 предупреждали, что в Одесской области возможна работа ПВО по разведывательному дрону.

В то же время Труханов проинформировал, что в областном центре был слышен взрыв.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - написал он.

О взрыве писали и местные СМИ, а впоследствии сообщили, что были слышны еще взрывы.

Обновлено в 23:13

Военные проинформировали об отбое угрозы относительно разведывательного дрона. В то же время в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Сигнал продолжается в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже в течение многих месяцев.

 

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря Россия запустила 283 воздушные цели, а именно 94 ракеты и 193 БпЛА. По состоянию на 11:30 силы ПВО сбили суммарно несколько типов ракет в количестве 81 единицы, а также 80 БпЛА. Кроме того я 105 Дронов из-за активного противодействия Сил обороны локально были потеряны, 5 вернулись в Россию и еще 1 в Беларусь.

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