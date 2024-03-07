В Одесі було чути вибухи, повідомляють про роботу ППО

В Одесі було чутно вибухи сьогодні ввечері, 7 березня. Також у місті та області повідомляють про роботу сил ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що кілька груп ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" летять у напрямку Одеси з боку Чорного моря та Миколаївської області.
Моніторингові паблики повідомляють, що частину безпілотників уже збито. Але кілька груп дронів продовжують рух у напрямку міста з різних боків.
Нагадаємо, російські окупанти вчора, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі . Під час обстрілу у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Незабаром Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.
Як зазначає місцева влада, вчора внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули та постраждали люди.
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