В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

В Одессе были слышны взрывы сегодня вечером, 7 марта. Также в городе и области сообщают о работе сил ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что несколько групп вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" летят в направлении Одессы со стороны Черного моря и Николаевской области.
Мониторинговые паблики сообщают, что часть беспилотников уже сбиты. Но несколько групп дронов продолжают движение в направлении города с разных сторон.
Напомним, российские оккупанты вчера, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Во время обстрела в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Вскоре Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.
Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.
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