В Одесі було чути вибухи

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку Одеси та області.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні щодо російських дронів-камікадзе.

Удари росіян по Одесі

Війська РФ з перших днів вторгнення в Україну завдають ударів по Одесі та області різними типами озброєння.

Так, 15 березня, Одесу атакували балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили із тимчасово окупованого Криму. Після прибуття до місця подій медиків та рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Станом на сьогоднішній день, відомо про 21 жертву, ще понад 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у тяжкому стані. Серед загиблих є працівники ДСНС, медик.

Детальніше про російську атаку по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.