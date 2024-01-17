UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі було чути вибухи

Фото: в Одесі було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі пролунала серія гучних вибухів сьогодні пізно вночі, 17 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку Одеси та регіону з Чорного моря рухаються кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Також перед вибухами мешканців міста закликали пройти до укриття.

Про наслідки вибухів, які були чутні у місті, нічого не повідомлялося

Атаки "Шахедами" Одеської області

Російські війська регулярно застосовують дрони-камікадзе типу "Шахед" для ударів по Одесі та області. Зокрема, ворог атакує об'єкти портової інфраструктури, зернові термінали, логістичні центри та ін.

Так, російські війська пізно ввечері 7 січня атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, на Одещині прогриміли вибухи, внаслідок атаки почалася пожежа через падіння уламків одного із збитих безпілотників. У регіоні працювала ППО. Як стало відомо пізніше, російські війська запустили Україною 8 дронів типу "Shahed-131/136".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесавибухидрониВторгнення Росії до України