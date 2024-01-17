В Одесі було чути вибухи

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку Одеси та регіону з Чорного моря рухаються кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Також перед вибухами мешканців міста закликали пройти до укриття.

Про наслідки вибухів, які були чутні у місті, нічого не повідомлялося

Атаки "Шахедами" Одеської області

Російські війська регулярно застосовують дрони-камікадзе типу "Шахед" для ударів по Одесі та області. Зокрема, ворог атакує об'єкти портової інфраструктури, зернові термінали, логістичні центри та ін.

Так, російські війська пізно ввечері 7 січня атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, на Одещині прогриміли вибухи, внаслідок атаки почалася пожежа через падіння уламків одного із збитих безпілотників. У регіоні працювала ППО. Як стало відомо пізніше, російські війська запустили Україною 8 дронів типу "Shahed-131/136".