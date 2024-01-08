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Нічна атака російських безпілотників Україною: скільки дронів збила ППО

Понеділок 08 січня 2024 08:00
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Нічна атака російських безпілотників Україною: скільки дронів збила ППО Фото: стало відомо, скільки дронів збила ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська запустили Україною 8 дронів типу "Shahed-131/136". ППО збила всі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Вночі Сили оборони півдня збили всі 8 ворожих дронів типу "Shahed-131/136", які росіяни направили з акваторії Чорного моря по Одеській та Миколаївській областях.

"Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання різнорідних сил ВМС та МВГ інших складових Сил оборони знищили саме в Одеській області, ще один - у Миколаївській області", - повідомили адміністратори каналу.

Уламки збитого безпілотника спричинили пожежу в Одеському районі. Рятувальники його згасили, обійшлося без жертв.

"Уламки одного із збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, викликавши пожежу. Вогонь було оперативно погашено. Руйнувань та постраждалих немає", - написали на каналі.

Атака російських дронів по Україні

Увечері 7 січня стало відомо про запуск росіянами дронів-камікадзе "Шахедів" територією України. У деяких областях влада оголосила повітряну тривогу.

До речі, у ніч проти 7 січня росіяни атакували Україну 28 дронами "Shahed-136/131". Сили оборони знищили 21 БпЛА.

Також увечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили у Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.

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