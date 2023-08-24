В Одесі було чути вибух

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати і не публікувати роботу сил ППО.

"Мешканці області та гості регіону, залишайтеся, будь ласка, у укриттях до відбою тривоги. Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО", - зазначив голова Одеської ОВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вибух у небі Одеси – це робота українських сил ППО.

Обстріл Одеської області

В останні тижні, після того, як Росія вийшла з "зернової ініціативи", вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру. Більшість об'єктів портової інфраструктури розташовані в Одеській області.

Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були й попадання.

Зокрема, один із дронів ударив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкоджені.