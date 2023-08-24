В Одесі було чути вибух

В Одесі було чутно гучний вибух сьогодні пізно ввечері, 24 серпня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати і не публікувати роботу сил ППО.
"Мешканці області та гості регіону, залишайтеся, будь ласка, у укриттях до відбою тривоги. Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО", - зазначив голова Одеської ОВА.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вибух у небі Одеси – це робота українських сил ППО.
В останні тижні, після того, як Росія вийшла з "зернової ініціативи", вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру. Більшість об'єктів портової інфраструктури розташовані в Одеській області.
Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були й попадання.
Зокрема, один із дронів ударив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкоджені.
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