UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі було чути вибух

Фото: в Одесі було чутно вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі було чутно гучний вибух сьогодні пізно ввечері, 24 серпня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати і не публікувати роботу сил ППО.

"Мешканці області та гості регіону, залишайтеся, будь ласка, у укриттях до відбою тривоги. Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО", - зазначив голова Одеської ОВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вибух у небі Одеси – це робота українських сил ППО.

Обстріл Одеської області

В останні тижні, після того, як Росія вийшла з "зернової ініціативи", вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру. Більшість об'єктів портової інфраструктури розташовані в Одеській області.

Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були й попадання.

Зокрема, один із дронів ударив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкоджені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВибухВторгнення Росії до України