UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі аварійне відключення світла: у місті зупинилися трамваї

Фото: в Одесі проблеми з електроенергією 27 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі сьогодні, 27 лютого, сталося аварійне відключення електроенергії. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"На Одещині cталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район", - йдеться у повідомленні.

Через відсутність електроенергії в Одесі не курсують трамваї та тролейбуси. Про це попереджає "Одесміськелектротранс".

"Через відсутність лімітів на електроенергію роботу електричного громадського транспорту тимчасово призупинено", - попереджають одеситів.

Крім того, місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що у деяких районах Одеси зникла вода.

Нагадаємо, в Одесі та Одеському районі досі проблеми з електроенергією через значні пошкодження. У місті діють мережеві обмеження та погодинні відключення світла.

Водночас у Міненерго заявляють, що ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася, і, якщо не буде нових ударів, світло більше не вимикатимуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКОдесавідключеня світлаЕлектроенергія