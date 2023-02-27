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В Одессе аварийное отключение света: в городе остановились трамваи

Фото: в Одессе проблемы с электроэнергией 27 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе сегодня, 27 февраля, произошло аварийное отключение электроэнергии. В городе остановились трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе не курсируют трамваи и троллейбусы. Об этом предупреждает "Одесгорэлектротранс".

"Из-за отсутствия лимитов на электроэнергию работа электрического общественного транспорта временно приостановлена", - предупреждают одесситов.

Кроме того, местные жители в соцсетях сообщают, что в некоторых районах Одессы исчезла вода.

Напомним, в Одессе и Одесском районе до сих пор проблемы с электроэнергией из-за значительных повреждений. В городе действуют сетевые ограничения и почасовые отключения света.

В то же время, в Минэнерго заявляют, что ситуация со светом в Украине стабилизировалась, и, если не будет новых ударов, свет больше не будут выключать.

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