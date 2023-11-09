UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі активізувались шахраї: збирають кошти для "постраждалої" після обстрілу

Фото: в Одесі шахраї збирають гроші для неіснуючої "постраждалої" через обстріл 6 листопада (https://t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі збирають гроші для тяжко пораненої дівчини, яка постраждала під час обстрілу 6 листопада. Насправді її не існує, а збір організували шахраї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеса. Офіційно.

"На третій день після ракетного обстрілу Одеси, у соцмережах зʼявилась інформація про збір коштів для молодої матусі, яка сильно постраждала після прильоту і лежить у реанімації. Усі міські служби одразу провели відповідні перевірки", - йдеться в повідомленні.

 

З`ясувалось, що такої постраждалої не існує, усі документи підроблено, а фото взято із новини 2021 року про постраждалу з Запоріжжя.

"Вся зібрана інформація передана до правоохоронних органів. Шановні одесити! Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації та перевіряйте будь-яку інформацію, яку знаходите у соцмережах!" - радять містянам.

Обстріл Одеси

6 листопада російські війська знову обстріляли Україну. Основний удар припав на припортову інфраструктуру Одещини та об'єкти громадянської інфраструктури Херсона. Зокрема, в Одесі було серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.. Вісім людей постраждали.

У Повітряних силах розповіли, що РФ випустила по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 та 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Докладніше про цю атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса