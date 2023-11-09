В Одессе активизировались мошенники: собирают средства для "пострадавшей" после обстрела

"На третий день после ракетного обстрела Одессы, в соцсетях появилась информация о сборе средств для молодой мамочки, сильно пострадавшей после прилета и лежащей в реанимации. Все городские службы сразу провели соответствующие проверки", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что такой пострадавшей не существует, все документы подделаны, а фото взято из новости 2021 года о пострадавшей из Запорожья.

"Вся собранная информация передана в правоохранительные органы. Уважаемые одесситы! Доверяйте только официальным источникам информации и проверяйте любую информацию, которую находите в соцсетях!" - советуют горожанам.

Обстрел Одессы

6 ноября российские войска снова обстреляли Украину. Основной удар припал на припортовую инфраструктуру Одесской области и объекты гражданской инфраструктуры Херсона. В частности, в Одессе был серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий. Восемь человек пострадали.

В Воздушных силах рассказали, что РФ выпустила по Украине 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Подробнее об этой атаке - в материале РБК-Украина.