З Одеси до аеропорту Кишинева запустять трансфер: як він працюватиме

З Одеси до аеропорту Кишинева запустять аеротрансфер. Це має пришвидшити проїзд українців та розвантажити пункти пропуску на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
Глава ОВА провів нараду разом з українськими й молдавськими прикордонниками та представниками місії EUBAM, обговорили механізм роботи майбутнього трансферу.
За словами Кіпера, у першу чергу запуск такого трансферу має розвантажити ККП в районі "Маяки - Паланка - Удобне". Також трансфер зменшить навантаження на дороги та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень.
Як працюватиме трансфер
Кіпер зазначає, що плановий час поїздки - 4 години.
Нагадаємо, на польсько-українському кордоні закінчилася блокада пунктів пропуску для вантажівок. Польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести та виконати низку умов фермерів та перевізників.
Також зазначимо, що раніше румунські протестувальники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Минулого тижня їх розблокували, але протестувальники очікують переговорів з урядом.
Детальніше про те, що відбувається на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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