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З Одеси до аеропорту Кишинева запустять трансфер: як він працюватиме

Фото: з Одеси до аеропорту Кишинева запустять трансфер (facebook_com_ChisinauInternationalAirport)
Автор: Наталія Юрченко

З Одеси до аеропорту Кишинева запустять аеротрансфер. Це має пришвидшити проїзд українців та розвантажити пункти пропуску на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Глава ОВА провів нараду разом з українськими й молдавськими прикордонниками та представниками місії EUBAM, обговорили механізм роботи майбутнього трансферу.

За словами Кіпера, у першу чергу запуск такого трансферу має розвантажити ККП в районі "Маяки - Паланка - Удобне". Також трансфер зменшить навантаження на дороги та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень.

Як працюватиме трансфер

  • Пасажирам потрібно буде зареєструватися в електронній системі, прикріпивши копії квитка на літак відправленням із Кишинева, зазначити особисті дані та відомості про військовий облік, а також вказати, чи потрібно забезпечити перевезення осіб з інвалідністю.
  • Далі відбуватиметься формування груп пасажирів за 2-3 дні до відправлення авіарейсів з Кишинева (основні: Кишинів - Стамбул, Кишинів - Варшава, Кишинів - Відень).
  • Відправлення автобуса з попередньо зареєстрованими пасажирами з Одеси.
  • Перевезення пасажирів аеротрансфером з пришвидшеним проходженням митних та прикордонних процедур (не більше 30 хвилин перебування автобуса у зоні контролю).
  • Прибуття автобуса до аеропорту.

Кіпер зазначає, що плановий час поїздки - 4 години.

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні закінчилася блокада пунктів пропуску для вантажівок. Польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести та виконати низку умов фермерів та перевізників.

Також зазначимо, що раніше румунські протестувальники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Минулого тижня їх розблокували, але протестувальники очікують переговорів з урядом.

Детальніше про те, що відбувається на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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